Бриндамор ответил на вопрос, когда Никишин сможет дебютировать за «Каролину»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что защитнику Александру Никишину потребуется некоторое время на адаптацию в НХЛ. Россиянин недавно прибыл в расположение команды и провёл первую тренировку.

«Мы будем смотреть за его прогрессом день за днём. Мы акклиматизируем его и постараемся, чтобы он понял, как это работает, и всё такое. Я имею в виду, что это потребует времени, особенно с языковым барьером. Мы просто хотели привезти его сюда и дать ему время на адаптацию. Я не думаю, что у нас есть чёткий план, но нам просто нужно ввести его в курс обучения.

Это была хорошая тренировка. Он крупный парень с отличным катанием и щелчком. Мы определённо не делаем никаких оценок по первой тренировке, но похоже, что у него есть все необходимые навыки», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.