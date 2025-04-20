Бывший телекомментатор Дмитрий Фёдоров покинул тренерский штаб клуба МХЛ «Реактор»

Помощник старшего тренера МХК «Реактор» Дмитрий Фёдоров завершил свою работу в системе ХК «Нефтехимик», говорится в сообщении пресс-службы клуба. Бывший телекомментатор отработал с нижнекамской молодёжкой сезон-2024/2025, по итогам которого «Реактор» не сумел пробиться в плей-офф.

«Спасибо «Нефтехимику», спасибо всем! Огромная благодарность за сезон руководству клуба, городу, болельщикам, тренерскому штабу, персоналу и, конечно же, игрокам, с которыми сложились потрясающие профессиональные и человеческие отношения.

К сожалению, нам при драматических обстоятельствах не удалось решить турнирную задачу. Но в молодёжном хоккее самое важное — это прогресс и развитие хоккеистов. И в этом отношении есть чувство удовлетворения. По многим статистическим показателям сезон получился успешным. Команда была дружной. Тем обиднее, что не реализовали нашу спортивную мечту. Хоккейная судьба зовёт меня в другое место, поэтому прощаюсь.

Мы остаёмся друзьями, всегда на связи», — цитирует Фёдорова пресс-служба клуба.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Фёдоров был помощником главного тренера клуба МХЛ «Чайка».