«Ак Барс» одолел «Авангард» в суперигре и стал победителем 17-го тура «КХЛ 3х3»

Сегодня, 20 апреля, завершился 17-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В суперигре встретились «Ак Барс» и омский «Авангард». Казанская команда обыграла соперника со счётом 6:3 и стала победителем тура «КХЛ 3х3».

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 18-й тур начнётся 24 апреля.