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«Ак Барс» одолел «Авангард» в суперигре и стал победителем 17-го тура «КХЛ 3х3»

«Ак Барс» одолел «Авангард» в суперигре и стал победителем 17-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 20 апреля, завершился 17-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фиськов (Никитин) – 00:52 (3x3)     1:1 Жаровский (Волков) – 01:20 (3x3)     1:2 Жаровский – 02:48 (3x3)     1:3 Сулейманов – 06:59     2:3 Фиськов (Зубков) – 10:28 (3x3)     2:4 Жаровский (Хмелевски) – 16:08 (3x3)     3:4 Гусынин (Зубков) – 20:47 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Бородкин (Циркуль) – 06:17 (3x3)     1:1 Шакиров (Якупов) – 06:42 (3x3)     2:1 Четвериков – 10:01     3:1 Муравьёв (Дрожжин) – 10:54 (3x3)     3:2 Егор Иванов – 13:44     4:2 Шакиров (Якупов) – 14:49 (3x3)     5:2 Якупов (Четвериков) – 16:49 (3x3)     5:3 Бородкин (Богуш) – 17:18 (3x3)     5:4 Шумаков (Несветаев) – 17:34 (3x3)     6:4 Шакиров (Лазушин) – 19:55 (3x3)     6:5 Несветаев – 19:58    

В суперигре встретились «Ак Барс» и омский «Авангард». Казанская команда обыграла соперника со счётом 6:3 и стала победителем тура «КХЛ 3х3».

Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
20 апреля 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Авангард
Омск
1:0 Дрожжин (Муравьёв) – 02:14 (3x3)     2:0 Дрожжин (Муравьёв) – 07:37 (3x3)     3:0 Шляхтов – 09:20     4:0 Шакиров (Горохов) – 10:51 (3x3)     5:0 Горохов – 13:48     5:1 Фиськов (Никитин) – 14:37 (3x3)     5:2 Гусынин (Калашников) – 15:33 (3x3)     6:2 Якупов (Четвериков) – 18:16 (3x3)     6:3 Чесалин – 19:01    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 18-й тур начнётся 24 апреля.

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