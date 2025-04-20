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Андрей Тихомиров назначен стартовым вратарём минского «Динамо» на пятый матч с «Трактором»

Андрей Тихомиров назначен стартовым вратарём минского «Динамо» на пятый матч с «Трактором»
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Сегодня, 20 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». Встреча начнётся в 14:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Трактора». Стали известны составы команд на матч.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
1-й период
0 : 0
Динамо Мн
Минск

Стартовым вратарём минского «Динамо» на матч назначен Андрей Тихомиров. Предыдущие четыре матча серии начинал голкипер Василий Демченко.

Фото: ХК «Динамо» Мн

Матч «Трактор» — «Динамо» Минск 20 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

В первом раунде «Трактор» победил дальневосточный «Адмирал» со счётом 4-2 в серии. «Динамо» было сильнее ЦСКА со счётом 4-2.

Напомним, матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 22*, 24* апреля.

* при необходимости

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