Капитан минского «Динамо» Стась высказался о предстоящем пятом матче серии с «Трактором»

Капитан минского «Динамо» Андрей Стась высказался перед пятым матчем серии с «Трактором». Челябинский клуб находится в одном шаге от выхода в полуфинал, ведя со счётом 3-1 в серии. Пятый матч состоится сегодня, 20 апреля, в Челябинске и начнётся в 14:00 мск.

«Вчера утром собрались на арене и отправились в аэропорт. Долетели за три часа. В Челябинске вечером по минскому времени провели тренировку: кто-то работал на льду, кто-то – в зале. Впереди важный матч. Все понимают ответственность. В плей-офф, когда играют две равные команды, очень важны детали, игровые нюансы. В каждой смене и эпизоде надо действовать с предельной концентрацией внимания. И важно сохранять веру в свои силы.

Победа в первом минском матче придала много эмоций. Жаль, что в четвёртом матче не удержали победный счёт. Всё было очень близко. Сделаем выводы. Будем играть в свой хоккей, используя свои сильные стороны», — цитирует Стася пресс-служба клуба.