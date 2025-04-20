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Капитан минского «Динамо» Стась высказался о предстоящем пятом матче серии с «Трактором»

Капитан минского «Динамо» Стась высказался о предстоящем пятом матче серии с «Трактором»
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Капитан минского «Динамо» Андрей Стась высказался перед пятым матчем серии с «Трактором». Челябинский клуб находится в одном шаге от выхода в полуфинал, ведя со счётом 3-1 в серии. Пятый матч состоится сегодня, 20 апреля, в Челябинске и начнётся в 14:00 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
1-й период
0 : 0
Динамо Мн
Минск

«Вчера утром собрались на арене и отправились в аэропорт. Долетели за три часа. В Челябинске вечером по минскому времени провели тренировку: кто-то работал на льду, кто-то – в зале. Впереди важный матч. Все понимают ответственность. В плей-офф, когда играют две равные команды, очень важны детали, игровые нюансы. В каждой смене и эпизоде надо действовать с предельной концентрацией внимания. И важно сохранять веру в свои силы.

Победа в первом минском матче придала много эмоций. Жаль, что в четвёртом матче не удержали победный счёт. Всё было очень близко. Сделаем выводы. Будем играть в свой хоккей, используя свои сильные стороны», — цитирует Стася пресс-служба клуба.

Матч «Трактор» — «Динамо» Минск 20 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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