«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Сергеем Широковым

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 39-летним нападающим Сергеем Широковым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Широков — воспитанник хоккейной школы ЦСКА, в 2005 году дебютировал в составе команды мастеров. В 2009 году отправился за океан и выступал в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс». В КХЛ, помимо армейского клуба, играл за «Авангард», СКА, «Спартак», «Автомобилист» и «Сибирь». В КХЛ Широков провёл 879 матчей, в которых забросил 245 шайб и сделал 313 результативных передач. За «Сибирь» нападающий сыграл 68 матчей и набрал 43 очка (19+24).

Сергей Широков — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, заслуженный мастер спорта России.