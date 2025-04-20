Марк Шайфли установил новый рекорд франшизы «Виннипега» по очкам в Кубке Стэнли

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли отметился голом и двумя результативными передачами в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Сент-Луис Блюз» (5:3). Канадский форвард набрал своё 41-е очко и установил новый рекорд франшизы по числу результативных баллов в Кубке Стэнли.

В активе Шайфли стало 41 (22+19) очко в 43 играх Кубка Стэнли за карьеру. Он обошёл по этому показателю Блейка Уилера (39 очков за 44 матча) и вышел на первое место в истории франшизы.

Напомним, «Виннипег» является правопреемником «Атланты», выступавшей в НХЛ с 1999 по 2011 год.

Второй матч серии с «Сент-Луисом» пройдёт в ночь на 22 апреля.