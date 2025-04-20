Марк Шайфли установил новый рекорд франшизы «Виннипега» по очкам в Кубке Стэнли
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Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли отметился голом и двумя результативными передачами в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Сент-Луис Блюз» (5:3). Канадский форвард набрал своё 41-е очко и установил новый рекорд франшизы по числу результативных баллов в Кубке Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Фаулер, Бучневич) – 09:31 (pp) 1:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 13:38 (pp) 2:1 Андерсон-Долан (Бэррон, Шенн) – 15:02 2:2 Сундквист (Болдюк, Фолк) – 18:10 2:3 Кайру (Фолк, Нейборс) – 21:13 (pp) 3:3 Иафалло (Шайфли, Коннор) – 49:18 4:3 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 58:24 5:3 Лаури (Эпплтон) – 59:07
В активе Шайфли стало 41 (22+19) очко в 43 играх Кубка Стэнли за карьеру. Он обошёл по этому показателю Блейка Уилера (39 очков за 44 матча) и вышел на первое место в истории франшизы.
Напомним, «Виннипег» является правопреемником «Атланты», выступавшей в НХЛ с 1999 по 2011 год.
Второй матч серии с «Сент-Луисом» пройдёт в ночь на 22 апреля.
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