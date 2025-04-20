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Медведев заявил, что в СКА сделают выводы из выступления клуба в сезоне-2024/2025

Медведев заявил, что в СКА сделают выводы из выступления клуба в сезоне-2024/2025
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев на мероприятии, посвящённом закрытию сезона армейского клуба, заявил, что будут сделаны выводы по выступлению петербургского клуба в сезоне-2024/2025.

«Конечно, хотелось бы провожать сезон попозже и повыше. Но без поражений нет побед. Мы сделаем выводы. Будем бороться в каждом матче, и займём не седьмое место в регулярке, и пройдём далеко-далеко. А куда пройдём? До Кубка Гагарина! Вперёд!» – цитирует Медведева «Спорт день за днём».

По итогам регулярного чемпионата СКА занял седьмое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде Кубка Гагарина СКА уступил московскому «Динамо» (2-4 в серии).

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