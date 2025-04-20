Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов рассказал о ходе восстановления после травмы колена

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов заявил, что рассчитывает быть готовым к тренировочному лагерю в следующем сезоне. Россиянин пропустил большую часть сезона из-за травмы и провёл лишь 10 матчей. В декабре Варламов перенёс операцию на колене.

«Я рассчитываю быть готовым к следующему сезону. Всё идёт хорошо с реабилитацией и физиотерапией. Главная цель для меня — закончить реабилитацию, надеюсь, скоро, и хорошо провести лето, а затем быть готовым к тренировочному лагерю в сентябре. После операции я прохожу реабилитацию, чтобы вернуться на лёд. Но, к сожалению, в этот раз это просто занимает больше времени, чем обычно. Иногда на восстановление уходит месяц, а иногда гораздо больше времени, как в моём случае.

Я чувствовал, что хорошо поработал прошлым летом, готовясь к сезону. Поэтому это было неприятно, потому что я пытался вернуться после операции, но не смог. Это не первый раз, когда я сталкиваюсь с такой ситуацией, у меня была долгая карьера. Но у нас есть действительно хороший план на будущее. Я хочу быть уверенным, что готов на 100% к следующему сезону. Я хочу приехать на тренировочный лагерь, чувствуя себя хорошо, без каких-либо проблем. Это главная цель», — цитирует Варламова пресс-служба клуба.