Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов заявил, что Малкин всегда нравился ему больше Овечкина

Иван Демидов заявил, что Малкин всегда нравился ему больше Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов заявил, что форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин всегда нравился ему больше капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В плей-офф «Монреаль» в первом раунде сыграет с «Вашингтоном». Серия начнётся в ночь на 22 апреля.

– Для тебя означает нечто особенное тот факт, что в плей-офф ты сыграешь против Овечкина?
– Да, немного. Но сейчас я просто хочу помогать своей команде побеждать.

– Как думаешь, чему ты смог научиться в плей-офф КХЛ и что из этого может помочь тебе здесь?
– Я понял, что плей-офф отличается от регулярки – это другая игра. Нужно больше энергии, нужно быть максимально сосредоточенным.

– Овечкин был твоим кумиром?
– В детстве – да, наверное. Но мне всегда гораздо больше нравился Малкин, – цитирует Демидова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Будущая суперзвезда НХЛ или загубленный талант? Демидовым ещё рано восхищаться
Будущая суперзвезда НХЛ или загубленный талант? Демидовым ещё рано восхищаться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android