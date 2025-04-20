Иван Демидов заявил, что Малкин всегда нравился ему больше Овечкина

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов заявил, что форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин всегда нравился ему больше капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В плей-офф «Монреаль» в первом раунде сыграет с «Вашингтоном». Серия начнётся в ночь на 22 апреля.
– Для тебя означает нечто особенное тот факт, что в плей-офф ты сыграешь против Овечкина?
– Да, немного. Но сейчас я просто хочу помогать своей команде побеждать.
– Как думаешь, чему ты смог научиться в плей-офф КХЛ и что из этого может помочь тебе здесь?
– Я понял, что плей-офф отличается от регулярки – это другая игра. Нужно больше энергии, нужно быть максимально сосредоточенным.
– Овечкин был твоим кумиром?
– В детстве – да, наверное. Но мне всегда гораздо больше нравился Малкин, – цитирует Демидова пресс-служба клуба.