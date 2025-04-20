«Ожидал большего от себя». Максим Цыплаков подвёл итоги своего первого сезона в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков подвёл итоги своего первого сезона в НХЛ. Россиянин провёл 77 матчей и набрал 35 (10+25) очков.

«Я ожидал большего от себя. Ждал больше голов и очков. Я просто не реализовывал моменты, где-то мне не везло. Видимо, в прошлом сезоне в КХЛ мне везло с голами. Знаю, что могу забивать больше голов и играть лучше в следующем сезоне. Мне нравится играть здесь. Нравится команда, город и персонал.

Горжусь ли я тем, что могу давать интервью без переводчика? Конечно, я ещё не все слова могу произнести, но я чувствую себя комфортнее при разговоре на английском языке. Я буду продолжать улучшать свои навыки в межсезонье», — цитирует Цыплакова пресс-служба клуба.