«Трактор» победил минское «Динамо» и первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина — 2025

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Трактор» принимал минское «Динамо». Хозяева одержали победу со счётом 3:1 и выиграли серию 4-1, став первыми полуфиналистами Кубка Гагарина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Все шайбы были заброшены в третьем периоде. Виталий Кравцов и Арсений Коромыслов сделали счёт 2:0 в пользу челябинцев. Минчане ответили голом в исполнении Ильи Усова. На последних минутах гости сняли вратаря, чем воспользовался Кравцов, оформивший дубль и поставивший победную точку.
В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2-2).
- 20 апреля 2025
-
17:35
-
17:20
-
17:04
-
16:55
-
16:53
-
16:14
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:22
-
13:55
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
12:55
-
12:40
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:35
-
08:10
-
08:00
-
06:32
-
05:22