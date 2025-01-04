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Трактор — Динамо Мн, результат пятого матча 20 апреля, счёт 3:1, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» победил минское «Динамо» и первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина — 2025
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Трактор» принимал минское «Динамо». Хозяева одержали победу со счётом 3:1 и выиграли серию 4-1, став первыми полуфиналистами Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Кравцов (Коромыслов, Коростелёв) – 41:33 (5x5)     2:0 Коромыслов (Кравцов) – 44:01 (5x5)     2:1 Усов (Мелош, Пинчук) – 50:09 (5x5)     3:1 Кравцов – 59:50 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Все шайбы были заброшены в третьем периоде. Виталий Кравцов и Арсений Коромыслов сделали счёт 2:0 в пользу челябинцев. Минчане ответили голом в исполнении Ильи Усова. На последних минутах гости сняли вратаря, чем воспользовался Кравцов, оформивший дубль и поставивший победную точку.

В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2-2).

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