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«Трактор» победил минское «Динамо» и первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина — 2025

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Трактор» принимал минское «Динамо». Хозяева одержали победу со счётом 3:1 и выиграли серию 4-1, став первыми полуфиналистами Кубка Гагарина.

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Все шайбы были заброшены в третьем периоде. Виталий Кравцов и Арсений Коромыслов сделали счёт 2:0 в пользу челябинцев. Минчане ответили голом в исполнении Ильи Усова. На последних минутах гости сняли вратаря, чем воспользовался Кравцов, оформивший дубль и поставивший победную точку.

В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2-2).