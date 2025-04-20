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Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» в серии с «Трактором»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» в серии с «Трактором»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итог выездного матча с челябинским «Трактором» (1:3) в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Минчане завершили сезон, проиграв серию челябинцам со счётом 1-4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Кравцов (Коромыслов, Коростелёв) – 41:33 (5x5)     2:0 Коромыслов (Кравцов) – 44:01 (5x5)     2:1 Усов (Мелош, Пинчук) – 50:09 (5x5)     3:1 Кравцов – 59:50 (en)    

— Хорошая серия. Но это на сегодняшний день – наш предел.

— Могли ли решить судьбу матча во втором периоде, когда закрывали «Трактор» наложениями?
— Я же сказал, что мы здорово в целом играли сегодня. Такие вещи кажутся простыми, шайба поднимается наверх, но она тяжело доставляется. Ребята шароваристые умеют расположиться так, чтобы она не дошла, а у нас доходит и с отскока добивается. Это маленькая вещь, но рабочая, мы говорим, работаем, но не смогли это сделать.

— Оцените влияние травм Шипачёва и Волкова на команду.
— Для нашей команды это весомые люди. Волков — серьёзный хоккеист, нам бы очень не помешал, тем более Шипачёв. Это системообразующие ребята для команды. Были ли шансы сыграть у них сегодня? Нет.

— Почему играл Тихомиров, а не Демченко сегодня?
— Вратарей не обсуждаем, такие это ребята. Наверное, так скажу… нет, не буду говорить. Мы приняли такое решение — значит, мы его приняли.

Ваш сын Никита в интервью сказал, что у вас открывается опция…
— Ребят, дальше. Не знаю, что он сказал, давайте по игре, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2-2).

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