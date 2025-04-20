Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» в серии с «Трактором»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итог выездного матча с челябинским «Трактором» (1:3) в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Минчане завершили сезон, проиграв серию челябинцам со счётом 1-4.

— Хорошая серия. Но это на сегодняшний день – наш предел.

— Могли ли решить судьбу матча во втором периоде, когда закрывали «Трактор» наложениями?

— Я же сказал, что мы здорово в целом играли сегодня. Такие вещи кажутся простыми, шайба поднимается наверх, но она тяжело доставляется. Ребята шароваристые умеют расположиться так, чтобы она не дошла, а у нас доходит и с отскока добивается. Это маленькая вещь, но рабочая, мы говорим, работаем, но не смогли это сделать.

— Оцените влияние травм Шипачёва и Волкова на команду.

— Для нашей команды это весомые люди. Волков — серьёзный хоккеист, нам бы очень не помешал, тем более Шипачёв. Это системообразующие ребята для команды. Были ли шансы сыграть у них сегодня? Нет.

— Почему играл Тихомиров, а не Демченко сегодня?

— Вратарей не обсуждаем, такие это ребята. Наверное, так скажу… нет, не буду говорить. Мы приняли такое решение — значит, мы его приняли.

— Ваш сын Никита в интервью сказал, что у вас открывается опция…

— Ребят, дальше. Не знаю, что он сказал, давайте по игре, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2-2).