Форвард минского «Динамо» Илья Усов забил голы во всех матчах серии с «Трактором»

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов стал автором заброшенных шайб во всех пяти матчах серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с челябинским «Трактором». Сегодня, 20 апреля, он забил единственный гол минчан в выездной встрече с челябинцами (1:3).

Всего в Кубке Гагарина — 2025 23-летний Усов забил пять голов и сделал три результативные передачи. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025 форвард минчан сыграл 53 матча и набрал 11 (6+5) очков.

Минское «Динамо» проиграло четвертьфинальную серию «Трактору» со счётом 1-4 и закончило выступления в этом сезоне. «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2-2).