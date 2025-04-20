Форвард минского «Динамо» Илья Усов забил голы во всех матчах серии с «Трактором»
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Нападающий минского «Динамо» Илья Усов стал автором заброшенных шайб во всех пяти матчах серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с челябинским «Трактором». Сегодня, 20 апреля, он забил единственный гол минчан в выездной встрече с челябинцами (1:3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Кравцов (Коромыслов, Коростелёв) – 41:33 (5x5) 2:0 Коромыслов (Кравцов) – 44:01 (5x5) 2:1 Усов (Мелош, Пинчук) – 50:09 (5x5) 3:1 Кравцов – 59:50 (en)
Всего в Кубке Гагарина — 2025 23-летний Усов забил пять голов и сделал три результативные передачи. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025 форвард минчан сыграл 53 матча и набрал 11 (6+5) очков.
Минское «Динамо» проиграло четвертьфинальную серию «Трактору» со счётом 1-4 и закончило выступления в этом сезоне. «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2-2).
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