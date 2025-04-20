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Защитник «Трактора» Коромыслов прокомментировал выход команды в полуфинал плей-офф КХЛ

Защитник «Трактора» Коромыслов прокомментировал выход команды в полуфинал плей-офф КХЛ
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Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов подвёл итог серии с минским «Динамо» в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Челябинцы выиграли серию со счётом 4-1 и стали первыми полуфиналистами плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Кравцов (Коромыслов, Коростелёв) – 41:33 (5x5)     2:0 Коромыслов (Кравцов) – 44:01 (5x5)     2:1 Усов (Мелош, Пинчук) – 50:09 (5x5)     3:1 Кравцов – 59:50 (en)    

— Я думаю, после серии с«Адмиралом» нам удалось наладить игру в первом периоде, действовать более
уверенно. Первые две игры получились очень тяжёлые и характерные, которые пришлось вытаскивать по ходу матча. Не менее важные игры были в Минске — играть при болельщиках соперника достаточно тяжело. Они гонят свою команду вперёд. Многие считают, что при большом проигрыше у команды потухает запал, но это не
так. Главное — продолжать играть. В целом серия получилась удачной.

— И дома, и в Минске поддержка «Трактора» была невероятной. Шестой полевой сыграл большую роль?
— Думаю, что да. На трибунах всегда большая поддержка, это придаёт команде сил идти только вперёд.

— В полуфинале соперник ещё неизвестен, но с кем бы вы предпочли сыграть из пары «Динамо» — «Ак Барс»?
— Честно говоря, без разницы. Обе команды сильные и напористые. Скоро узнаем, с кем нам предстоит сыграть, — сказал Коромыслов в интервью «Чемпионату».

В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2-2).

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