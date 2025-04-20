Защитник «Трактора» Коромыслов прокомментировал выход команды в полуфинал плей-офф КХЛ

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов подвёл итог серии с минским «Динамо» в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Челябинцы выиграли серию со счётом 4-1 и стали первыми полуфиналистами плей-офф КХЛ.

— Я думаю, после серии с«Адмиралом» нам удалось наладить игру в первом периоде, действовать более

уверенно. Первые две игры получились очень тяжёлые и характерные, которые пришлось вытаскивать по ходу матча. Не менее важные игры были в Минске — играть при болельщиках соперника достаточно тяжело. Они гонят свою команду вперёд. Многие считают, что при большом проигрыше у команды потухает запал, но это не

так. Главное — продолжать играть. В целом серия получилась удачной.

— И дома, и в Минске поддержка «Трактора» была невероятной. Шестой полевой сыграл большую роль?

— Думаю, что да. На трибунах всегда большая поддержка, это придаёт команде сил идти только вперёд.

— В полуфинале соперник ещё неизвестен, но с кем бы вы предпочли сыграть из пары «Динамо» — «Ак Барс»?

— Честно говоря, без разницы. Обе команды сильные и напористые. Скоро узнаем, с кем нам предстоит сыграть, — сказал Коромыслов в интервью «Чемпионату».

В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2-2).