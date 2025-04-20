Защитник «Трактора» — о победном голе: Кадейкин подсказал, откуда лучше нанести бросок

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов ответил на вопрос о заброшенной шайбе в матче с минским «Динамо» (3:1) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Челябинцы выиграли серию со счётом 4-1 и стали первыми полуфиналистами плей-офф КХЛ.

— Расскажите, как сегодня пришёл голевой момент при заброшенной шайбе?

— Вчера Александр Кадейкин сказал мне больше бросать по воротам, подсказал, откуда лучше нанести бросок. Наконец, я нашёл это место и забил гол, — сказал Коромыслов в интервью «Чемпионату».

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21-летний Коромыслов перешёл в «Трактор» из СКА по ходу регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. Всего на его счету 72 игры в этом сезоне, в которых он набрал 16 (4+12) очков.

В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2-2).