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Главный тренер «Трактора» прокомментировал выход команды в полуфинал плей-офф КХЛ

Главный тренер «Трактора» прокомментировал выход команды в полуфинал плей-офф КХЛ
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итог матча с минским «Динамо» (3:1) в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Челябинцы выиграли серию со счётом 4-1 и стали первыми полуфиналистами плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Кравцов (Коромыслов, Коростелёв) – 41:33 (5x5)     2:0 Коромыслов (Кравцов) – 44:01 (5x5)     2:1 Усов (Мелош, Пинчук) – 50:09 (5x5)     3:1 Кравцов – 59:50 (en)    

— Этот матч был схожим с любым другим матчем серии, кроме третьего. Было много борьбы на льду. Рады, что прошли, двигаемся дальше.

— Какие эмоции испытываете, что у вас внутри?
— Я горд командой. Мы сражались, благодаря камбэкам, заменам вратаря мы нашли свой путь. Наш коллектив — ребята с большим сердцем, стремлением победе. Не устану повторять, насколько меня восхищает упорство нашей команды, пусть не всегда всё идёт гладко.

— Почему в домашних матчах «Трактор» не забивает в первом периоде?
— У меня нет ответа на ваш вопрос. Мы бы хотели лучше начинать наши матчи, могу привести много аргументов, но точного ответа нет.

— Ждать ли Дронова в полуфинале?
— Надеюсь, но не знаю.

— Какой матч был ключевым в этой серии?
— Победа после поражения 0:8. Когда ты проигрываешь с таким счётом, люди начинают говорить, что всё кончено. Мы не дали этому поражению стать определяющим, после его завершения мы вышли с новыми мыслями на новую игру, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2-2).

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