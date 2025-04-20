Гру: сказал ребятам, что после таких матчей снова придётся идти к врачу

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос о промежутке без игр в Кубке Гагарина, который предстоит команде во время ожидания следующего матча в плей-офф. Сегодня, 20 апреля, челябинцы победили минское «Динамо» (3:1) и выиграли серию со счётом 4-1, став первыми полуфиналистами плей-офф КХЛ.

— «Трактор» неделю не будет играть. Как команда проведёт это время?

— Нет 100% способа избежать непростого старта после перерыва. Посмотрите на «Локомотив», который в первом матче с «Авангардом» с трудом касался шайбы после восьмидневного перерыва. С любой командой такое может случиться, этот перерыв пойдёт нам на пользу: у нас были непростые перелёты, мы играли в несколько усечённом составе, поэтому перерыв пойдёт на пользу. Любой наш соперник будет хорошей командой, для этого надо быть готовым как в физическом, так и психологическом плане.

— Просили в третьем периоде упростить доведение шайбы до ворот?

— Кажется, я просил играть проще ещё 1 сентября. Мы рады за Арсения, который забил, с его приходом были хорошие моменты, он проходил через непростые моменты, но он ещё молодой игрок. Ему нужно давать время и игры для развития, чтобы что-то сказать о нём. По своему опыту в системе «Тампы» вы можете сказать что-то о будущем игрока только после 200-250 матчей. У Арсения нет даже и 100 игр в КХЛ, в таком возрасте игроки принимают ошибки близко к сердцу. Он упорный игрок, в третьем периоде мы увидели результат. Мне нравится его уверенность в себе, он не сдаётся, продолжает идти вперёд. Опыт плей-офф невероятно важен для его развития.

— Ваши матчи были безумными. Просили ваших игроков пощадить ваши нервы?

— Это шуточный вопрос? Нет? Я однажды говорил ребятам в раздевалке, что врач говорил мне, что проблем с сердцем у меня нет и я доживу до 120 лет. Однако после некоторых матчей я говорил ребятам, что мне придётся ещё раз идти на осмотр, чтобы проверить, всё ли в порядке, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.