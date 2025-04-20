Гру: вы не представляете, какой огонь горит у Кравцова внутри

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос об игре нападающего Виталия Кравцова, забросившего две шайбы в матче с минским «Динамо» (3:1) в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— У Кравцова было «-5» в поражении 0:8. Вы говорили с ним лично?

— Если ты заканчиваешь матч с «-5», это в первую очередь вина тренера. У нас было собрание с игроками, но я уже говорил: если у того или иного игрока показатель «-4», я его посажу: это показатель того, что у него игра не получается. В минской тренерской не было вайфая, и я просто гадал, какой у него показатель полезности. Хотел его защитить, он настоящий боец. Вы не представляете, какой огонь горит у него внутри, такой огонь нужен нам в плей-офф.

Он пропустил несколько матчей после падения во Владивостоке. Такие падения бесследно не проходят спустя три дня. Травмы часто недооцениваются, кажется, что это просто ушиб, ничего не значит. Мы никогда не сможем оценить влияние травмы на игру человека. В третьем периоде того матча было ощущение, что он только заносит конёк на лёд — и тут же получает «-1». В этом нет такой вины, у меня такое было в игровой карьере. Уже в следующей игре он играл лучше, а сегодня он напоминал себя образца регулярного чемпионата: работа с клюшкой, с шайбой, форчек, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

25-летний Кравцов в сезоне-2024/2025 провёл за челябинский «Трактор» 66 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 58 (27+31) очков. В Кубке Гагарина — 2025 на его счету четыре гола и одна результативная передача в девяти матчах.