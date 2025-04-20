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Гендиректор минского «Динамо»: написали самую славную страницу в историю клуба

Гендиректор минского «Динамо»: написали самую славную страницу в историю клуба
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Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий подвёл итоги сезона для своей команды, проигравшей серию 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 челябинскому «Трактору» (1-4).

«Этот сезон показал нам силу минского «Динамо», силу искренней поддержки болельщиков, силу домашней арены, слаженной работы команды, мудрости тренерского штаба. А самое важное, этот сезон показал нам, что мы на верном пути и дальше – больше.

Вместе мы поставили не один рекорд: игры, очки, аншлаги. Зашли так далеко, достигли поставленной цели и реализовали мечту длиною в 17 сезонов. Аппетит пришёл во время еды, и мы были готовы совершить прорыв. Достойно играли против лидера Востока. И, несмотря ни на что, написали самую славную страницу в историю нашего клуба. Благодарю каждого за честную работу и искреннюю поддержку!» — приводит слова Каркоцкого пресс-служба минского «Динамо».

Сегодня, 20 апреля, минское «Динамо» проиграло «Трактору» (1:3) в пятом матче серии 1/4 финала и закончило выступления в этом сезоне.

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