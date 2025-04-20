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«Везёт сильнейшим». Капитан минского «Динамо» Андрей Стась — о серии с «Трактором»

«Везёт сильнейшим». Капитан минского «Динамо» Андрей Стась — о серии с «Трактором»
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Нападающий и капитан минского «Динамо» Андрей Стась прокомментировал заключительный матч плей-офф КХЛ для своей команды и подвёл итоги серии с «Трактором» (1-4). Сегодня, 20 апреля, минчане проиграли со счётом 1:3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Кравцов (Коромыслов, Коростелёв) – 41:33 (5x5)     2:0 Коромыслов (Кравцов) – 44:01 (5x5)     2:1 Усов (Мелош, Пинчук) – 50:09 (5x5)     3:1 Кравцов – 59:50 (en)    

«Хорошая боевая игра. Моментов много не было. Немного не получилось забить те моменты, которые у нас были. Команда соперника реализовала то, что у них было.

По серии: в целом считаю, что равная серия была. Первые два матча здесь здорово играли, но не удержали победу. В четвёртой игре тоже не дотерпели. Что говорить?! Везёт сильнейшим. «Трактор» с победой и удачи в следующем раунде!» — приводит слова Стася пресс-служба минского «Динамо».

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