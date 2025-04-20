«Везёт сильнейшим». Капитан минского «Динамо» Андрей Стась — о серии с «Трактором»

Нападающий и капитан минского «Динамо» Андрей Стась прокомментировал заключительный матч плей-офф КХЛ для своей команды и подвёл итоги серии с «Трактором» (1-4). Сегодня, 20 апреля, минчане проиграли со счётом 1:3.

«Хорошая боевая игра. Моментов много не было. Немного не получилось забить те моменты, которые у нас были. Команда соперника реализовала то, что у них было.

По серии: в целом считаю, что равная серия была. Первые два матча здесь здорово играли, но не удержали победу. В четвёртой игре тоже не дотерпели. Что говорить?! Везёт сильнейшим. «Трактор» с победой и удачи в следующем раунде!» — приводит слова Стася пресс-служба минского «Динамо».