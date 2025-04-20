Алексей Протас провёл одиночную тренировку перед первым матчем «Вашингтона» в Кубке Стэнли

Белорусский хоккеист нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас провёл одиночную тренировку под пристальным наблюдением тренерского состава столичной команды. Об этом сообщил журналист Том Гуллити в социальной сети Х.

Алексей Протас получил травму нижней части тела в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) 7 апреля. В ночь с 21 на 22 апреля мск «Вашингтон» проведёт первый матч 1/8 Кубка Стэнли — 2025 с «Монреаль Канадиенс».

Текущий сезон стал для 24-летнего белорусского форварда рекордным в карьере. За 76 матчей Протас набрал 66 очков — забросил 30 шайб и отдал 36 результативных передач.

Протас был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта НХЛ 2019 года. Всего в НХЛ на счету нападающего 245 матчей за столичный клуб, в которых форвард набрал 119 очков — забил 43 гола и отдал 76 передач. В начале 2024 года «Кэпиталз» подписали с Протасом пятилетний контракт с зарплатой в $ 3,375 млн.