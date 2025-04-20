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«Пить пиво». Бенуа Гру — на вопрос, что будет делать во время матча «Динамо» и «Ак Барса»

«Пить пиво». Бенуа Гру — на вопрос, что будет делать во время матча «Динамо» и «Ак Барса»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил, будет ли смотреть матч между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. В этой серии определится соперник челябинской команды в полуфинале плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)    

«Буду пить пиво», — сказал Гру в интервью после матча с минским «Динамо» (3:1), в котором «Трактор» обеспечил выход в полуфинал Кубка Гагарина.

В эти минуты проходит пятый матч четвертьфинальной серии между московским «Динамо» и «Ак Барсом». Идёт первый период, счёт — 1:1. В серии до четырёх побед равенство — 2-2. Обе команды одержали победы в выездных матчах серии.

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