«Пить пиво». Бенуа Гру — на вопрос, что будет делать во время матча «Динамо» и «Ак Барса»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил, будет ли смотреть матч между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. В этой серии определится соперник челябинской команды в полуфинале плей-офф КХЛ.

«Буду пить пиво», — сказал Гру в интервью после матча с минским «Динамо» (3:1), в котором «Трактор» обеспечил выход в полуфинал Кубка Гагарина.

В эти минуты проходит пятый матч четвертьфинальной серии между московским «Динамо» и «Ак Барсом». Идёт первый период, счёт — 1:1. В серии до четырёх побед равенство — 2-2. Обе команды одержали победы в выездных матчах серии.