Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров является главным кандидатом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic

Никита Кучеров является главным кандидатом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic. Приз вручается лучшему игроку по итогам Кубка Стэнли.

Топ-8 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic:

1. Никита Кучеров, «Тампа» – 17,6% голосов;
2. Джек Айкел, «Вегас» – 14,7%;
3. Кейл Макар, «Колорадо» – 11,8%;
4. Коннор Хеллебайк, «Виннипег» – 8,8%;
4. Натан Маккиннон, «Колорадо» – 8,8%;
4. Джейк Эттингер, «Даллас» – 8,8%;
7. Андрей Василевский, «Тампа» – 5,9%;
7. Остон Мэттьюс, «Торонто» – 5,9%.

Напомним, Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.

Материалы по теме
Кучеров занимает второе место в списке главных претендентов на «Харт» по версии сайта НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android