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Никита Кучеров является главным кандидатом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic. Приз вручается лучшему игроку по итогам Кубка Стэнли.

Топ-8 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic:

1. Никита Кучеров, «Тампа» – 17,6% голосов;

2. Джек Айкел, «Вегас» – 14,7%;

3. Кейл Макар, «Колорадо» – 11,8%;

4. Коннор Хеллебайк, «Виннипег» – 8,8%;

4. Натан Маккиннон, «Колорадо» – 8,8%;

4. Джейк Эттингер, «Даллас» – 8,8%;

7. Андрей Василевский, «Тампа» – 5,9%;

7. Остон Мэттьюс, «Торонто» – 5,9%.

Напомним, Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.