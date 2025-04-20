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The Athletic назвал фаворитов Кубка Стэнли, «Вашингтон» Овечкина отсутствует в списке

The Athletic назвал фаворитов Кубка Стэнли, «Вашингтон» Овечкина отсутствует в списке
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Издание The Athletic определило главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли — 2025. По опросу среди сотрудников портала главным претендентом является «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Топ-8 команд, претендующих на победу в Кубке Стэнли по версии The Athletic:

1. «Тампа-Бэй» – 29,4% голосов;
2. «Колорадо» – 20,6%;
3. «Вегас» – 17,6%;
4 «Виннипег» – 8,8%;
4. «Торонто» – 8,8%;
4. «Даллас» – 8,8%;
7. «Эдмонтон» – 2,9%;
7. «Флорида» – 2,9%.

Отметим, что клуб российского нападающего Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз», занявший первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025, не получил ни одного голоса.

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