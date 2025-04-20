Нападающий Захар Бардаков объявил об уходе из СКА

Нападающий СКА Захар Бардаков сообщил о расставании с санкт-петербургской командой. Ранее сообщалось, что 24-летний форвард может продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш».

«Пора сделать шаг вперёд. Питер, спасибо за четыре года. Вы — космос, благодарен каждому, кто приходил и поддерживал! Ещё обязательно увидимся», — написал Бардаков на странице в социальной сети.

В регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025 Захар Бардаков сыграл 53 матча, в которых забил 17 голов и сделал 18 результативных передач. В Кубке Гагарина — 2025 на его счету один гол и одна передача в шести играх.