Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло вперёд в серии 1/4 финала, уступая 0-2

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Хозяева одержали победу со счётом 4:3. Таким образом, бело-голубые впервые вышли вперёд в серии — 3-2.

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В составе бело-голубых заброшенными шайбами отметились Артём Сергеев, Никита Гусев, Артём Швец-Роговой и Артём Михеев. Три шайбы казанцев на счету Семёна Терехова, Дмитрия Яшкина (в большинстве) и Ника Петана.

Следующий матч серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоится в Казани 22 апреля. Если потребуется, седьмая игра пройдёт в Москве 24 апреля.