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Динамо М — Ак Барс, результат пятого матча 20 апреля, счёт 4:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло вперёд в серии 1/4 финала, уступая 0-2
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Хозяева одержали победу со счётом 4:3. Таким образом, бело-голубые впервые вышли вперёд в серии — 3-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе бело-голубых заброшенными шайбами отметились Артём Сергеев, Никита Гусев, Артём Швец-Роговой и Артём Михеев. Три шайбы казанцев на счету Семёна Терехова, Дмитрия Яшкина (в большинстве) и Ника Петана.

Следующий матч серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоится в Казани 22 апреля. Если потребуется, седьмая игра пройдёт в Москве 24 апреля.

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