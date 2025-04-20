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Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола Комтуа в матче «Динамо» с «Ак Барсом»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по поводу отмены заброшенной шайбы канадского нападающего московского «Динамо» Максима Комтуа в матче с казанским «Ак Барсом» в пятой игре серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Московское «Динамо» победило «Ак Барс» со счётом 4:3 и впервые вышло вперёд в серии — 3-2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«На четвёртой минуте второго периода после взятия ворот, произведённого игроком команды «Динамо» Максимом Комтуа, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет удара по шайбе ногой. В результате видеопросмотра определено — был удар по шайбе ногой, нет гола», — написано в сообщении.