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Богдан Тринеев продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

Богдан Тринеев продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз»
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Российский нападающий Богдан Тринеев подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Зарплата российского хоккеиста на уровне НХЛ составит $ 775 тыс. в год, на уровне АХЛ – $ 100 тыс.

В сезоне-2024/2025 23-летний Богдан Тринеев провёл 62 игры в регулярном чемпионате АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарс», забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

«Кэпиталз» выбрал россиянина на драфте НХЛ 2020 года под общим 117‑м номером. Тринеев пока не провёл ни одной игры в НХЛ.

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