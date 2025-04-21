Джаред Беднар установил рекорд среди тренеров «Колорадо» по победам в Кубке Стэнли

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар вышел на первое место по количеству побед в плей-офф НХЛ в истории клуба. В ночь с 19 на 20 апреля мск «Колорадо» обыграл «Даллас Старз» (5:1) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 2025.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Арттури Лехконен, Девон Тэйвз, Чарли Койл, а также Натан Маккиннон, отметившийся дублем и результативной передачей. Автором единственной шайбы хозяев в сегодняшнем матче стал финский форвард Роопе Хинц.

Таким образом, «Эвеланш» повели в серии со счётом 1-0.

В следующем матче команды встретятся на площадке «Далласа». Матч запланирован на 22 апреля. Начало встречи — в 4:30 мск.