Джаред Беднар установил рекорд среди тренеров «Колорадо» по победам в Кубке Стэнли
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар вышел на первое место по количеству побед в плей-офф НХЛ в истории клуба. В ночь с 19 на 20 апреля мск «Колорадо» обыграл «Даллас Старз» (5:1) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 2025.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 29:30 0:2 Маккиннон (Макар, Друен) – 36:38 (pp) 1:2 Хинц (Харли, Джонстон) – 46:45 (pp) 1:3 Тэйвз (Мэнсон, О'Коннор) – 52:56 1:4 Маккиннон (О'Коннор, Линдгрен) – 56:52 1:5 Койл (Друри, Келли) – 57:03
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Арттури Лехконен, Девон Тэйвз, Чарли Койл, а также Натан Маккиннон, отметившийся дублем и результативной передачей. Автором единственной шайбы хозяев в сегодняшнем матче стал финский форвард Роопе Хинц.
Таким образом, «Эвеланш» повели в серии со счётом 1-0.
В следующем матче команды встретятся на площадке «Далласа». Матч запланирован на 22 апреля. Начало встречи — в 4:30 мск.
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