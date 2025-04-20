Гатиятулин — о третьем поражении от «Динамо» подряд: мы уже были на краю пропасти

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Бело-голубые впервые вышли вперёд в серии — 3-2.
«Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. В целом не уступаем сопернику ни в чём, кроме фокуса на каждом игровом эпизоде. В плей-офф каждая ошибка влияет на результат. Мы уже были на краю пропасти, но правильно отреагировали. Сегодня провели худший второй период в этом плей-офф, но в перерыве поговорили с ребятами, донесли что важно, они правильно отреагировали на эти изменения.
Есть моменты, которые нужно обсудить и поменять. Эмоциональных решений по составу мы не принимаем, анализируем состояние игроков после каждой игры, смотрим по интенсивности. По вратарям идём, как и по сезону, обоймой из двух голкиперов», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Следующий матч серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоится в Казани 22 апреля. Если потребуется, седьмая игра пройдёт в Москве 24 апреля.
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