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Гатиятулин — о третьем поражении от «Динамо» подряд: мы уже были на краю пропасти

Гатиятулин — о третьем поражении от «Динамо» подряд: мы уже были на краю пропасти
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Бело-голубые впервые вышли вперёд в серии — 3-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

«Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. В целом не уступаем сопернику ни в чём, кроме фокуса на каждом игровом эпизоде. В плей-офф каждая ошибка влияет на результат. Мы уже были на краю пропасти, но правильно отреагировали. Сегодня провели худший второй период в этом плей-офф, но в перерыве поговорили с ребятами, донесли что важно, они правильно отреагировали на эти изменения.

Есть моменты, которые нужно обсудить и поменять. Эмоциональных решений по составу мы не принимаем, анализируем состояние игроков после каждой игры, смотрим по интенсивности. По вратарям идём, как и по сезону, обоймой из двух голкиперов», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоится в Казани 22 апреля. Если потребуется, седьмая игра пройдёт в Москве 24 апреля.

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