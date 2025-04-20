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Гатиятулин прокомментировал дебют Семёна Терехова в плей-офф КХЛ

Гатиятулин прокомментировал дебют Семёна Терехова в плей-офф КХЛ
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил первый матч нападающего Семёна Терехова в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 20 апреля, 23-летний форвард отметился заброшенной шайбой в дебютном матче Кубка Гагарина — 2025 в серии 1/4 финала с московским «Динамо» (3:4, 2-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

«Семён Терехов неплохо начал, но у него долго не было игровой практики, было видно, что не хватает чего-то, поэтому решили вернуть первоначальные сочетания в звене Кирилла Семёнова. Мы с каждым из игроков работаем в индивидуальном плане, есть и общекомандные собрания, доносим до каждого, что можно поменять в лучшую сторону.

Перед серией было понятно, какой соперник нас ожидает. Большинство – серьёзный козырь «Динамо», мы проводим работу с ребятами, но нужно давать ещё меньше повода играть в большинстве. Такая игра и такая серия, что эти ошибки влияют на результат», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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