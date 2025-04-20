Гатиятулин прокомментировал дебют Семёна Терехова в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил первый матч нападающего Семёна Терехова в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 20 апреля, 23-летний форвард отметился заброшенной шайбой в дебютном матче Кубка Гагарина — 2025 в серии 1/4 финала с московским «Динамо» (3:4, 2-3).

«Семён Терехов неплохо начал, но у него долго не было игровой практики, было видно, что не хватает чего-то, поэтому решили вернуть первоначальные сочетания в звене Кирилла Семёнова. Мы с каждым из игроков работаем в индивидуальном плане, есть и общекомандные собрания, доносим до каждого, что можно поменять в лучшую сторону.

Перед серией было понятно, какой соперник нас ожидает. Большинство – серьёзный козырь «Динамо», мы проводим работу с ребятами, но нужно давать ещё меньше повода играть в большинстве. Такая игра и такая серия, что эти ошибки влияют на результат», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.