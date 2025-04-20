Женская сборная США стала чемпионом мира по хоккею, победив в финале Канаду в овертайме

В чешском Ческе Будеёвице завершился финальный матч женского чемпионата мира — 2025 по хоккею, в котором встречались сборные Канады и США. Встреча закончилась победой американок в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Кэролайн Харви, Эбби Мёрфи, Тейлор Хейс и Тесса Янечке, забросившая победную шайбу в овертайме. Канадки ответили точными бросками Даниэль Сердачны, Дженнифер Гардинер и Сары Филье.

Женская сборная США в 11-й раз стала чемпионом мира по хоккею. Также на счету американских хоккеисток две победы на Олимпийских играх (1998 и 2018).

В матче за третье место финские хоккеистки с таким же счётом победили сборную Чехии — 4:3 ОТ.