Женская сборная США стала чемпионом мира по хоккею, победив в финале Канаду в овертайме
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В чешском Ческе Будеёвице завершился финальный матч женского чемпионата мира — 2025 по хоккею, в котором встречались сборные Канады и США. Встреча закончилась победой американок в овертайме со счётом 4:3 ОТ.
ЧМ-2025 (ж) . Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
США
Окончен
4 : 3
ОТ
Канада
1:0 Харви (Найт, Карпентер) – 27:16 (5x5) 2:0 Мёрфи (Койн Шофилд) – 27:45 (5x5) 2:1 Сердачни (Фаст, Кларк) – 28:37 (5x5) 2:2 Гардинер (Пулен, Стейси) – 29:32 (5x5) 3:2 Хис (Мёрфи, Эдвардс) – 45:27 (5x3) 3:3 Филье (Кларк) – 54:12 (5x5) 4:3 Джанеке (Хис) – 77:06 (5x5)
В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Кэролайн Харви, Эбби Мёрфи, Тейлор Хейс и Тесса Янечке, забросившая победную шайбу в овертайме. Канадки ответили точными бросками Даниэль Сердачны, Дженнифер Гардинер и Сары Филье.
Женская сборная США в 11-й раз стала чемпионом мира по хоккею. Также на счету американских хоккеисток две победы на Олимпийских играх (1998 и 2018).
В матче за третье место финские хоккеистки с таким же счётом победили сборную Чехии — 4:3 ОТ.
ЧМ-2025 (ж) . За 3-е место
20 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
0:1 Калтункова (Пейшова, Млинкова) – 02:48 (5x5) 0:2 Млинкова (Мразова, Тейралова) – 12:53 (5x4) 0:3 Ласкова (Чаянова, Юржичкова) – 30:42 (5x5) 1:3 Суоранта (Ванханен) – 36:26 (5x5) 2:3 Холопайнен (Ниеминен, Лайтинен) – 41:06 (5x4) 3:3 Холопайнен (Саволайнен, Лайтинен) – 58:27 (6x4) 4:3 Нюлунд (Ванханен) – 64:52 (3x3)
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