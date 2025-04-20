«Это не было лёгким решением». Агент Бабаев — о переезде Бардакова в НХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Захара Бардакова, рассказал, как хоккеист принял решение перейти в клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш».

— Как для Захара прошли четыре года в СКА?

— В первую очередь я бы хотел поблагодарить Романа Борисовича [Ротенберга], потому что он полностью выполнил взятые на себя обязательства и обещания. Это касается и Захара, и Арсения Грицюка. Он говорил: «Вы придёте в СКА, и я подготовлю вас к НХЛ. Не торопитесь. Вы поедете туда, когда будете готовы». Вся система СКА очень сильно сработала. Я очень доволен тем, в какой форме ребята. Захар тоже очень благодарен системе СКА и Роману Борисовичу в первую очередь.

Во-вторых, Захар собрался с семьёй. Это не было лёгким решением, потому что СКА нам предложил хорошие условия и достойный контракт. Сейчас он собрался с семьёй, они переговорили. Наверное, это один из тех шансов, которые нужно забрать сейчас. Завтра может быть поздно. Поэтому он принял такое решение, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.