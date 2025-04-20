Кудашов — о голе Михеева в ворота «Ак Барса»: это не футбол

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в пятом матче серии 1/4 финала с казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2).

— Снова будет то же самое начало от меня – две равные команды, обоюдоострая игра – поэтому давайте к вопросам.

– Перед началом встречи помнили о том, что московское «Динамо» девять лет не могло выиграть на домашнем льду в матче второго раунда плей-офф КХЛ?

– Нет.

– Такой минус выявился в последних матчах: третий раз подряд начинаете третий период с весомым преимуществом в счёте, но абсолютно каждый раз выходит валидольная концовка. Вас это расстраивает?

– Вы знаете, наоборот это воспринимается так: мы выиграли и увидели ошибки. Поэтому есть возможность это исправить.

– Гол Михеева после такой передачи от Ожиганова – это наигранная комбинация?

– Всегда так бросаем шайбу (улыбается). Понимаете, это просто игра. В игре ты видишь открытого партнёра. Это не футбол, где есть какие-то стандарты. Вернее, у нас тут есть стандарты, но не такие, чтобы они были длинные. Нет, это обычный игровой момент. Один игрок увидел другого, второй увидел, что ему надо открываться, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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