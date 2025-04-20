Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — о голе Михеева в ворота «Ак Барса»: это не футбол

Кудашов — о голе Михеева в ворота «Ак Барса»: это не футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в пятом матче серии 1/4 финала с казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

— Снова будет то же самое начало от меня – две равные команды, обоюдоострая игра – поэтому давайте к вопросам.

– Перед началом встречи помнили о том, что московское «Динамо» девять лет не могло выиграть на домашнем льду в матче второго раунда плей-офф КХЛ?
– Нет.

– Такой минус выявился в последних матчах: третий раз подряд начинаете третий период с весомым преимуществом в счёте, но абсолютно каждый раз выходит валидольная концовка. Вас это расстраивает?
– Вы знаете, наоборот это воспринимается так: мы выиграли и увидели ошибки. Поэтому есть возможность это исправить.

– Гол Михеева после такой передачи от Ожиганова – это наигранная комбинация?
– Всегда так бросаем шайбу (улыбается). Понимаете, это просто игра. В игре ты видишь открытого партнёра. Это не футбол, где есть какие-то стандарты. Вернее, у нас тут есть стандарты, но не такие, чтобы они были длинные. Нет, это обычный игровой момент. Один игрок увидел другого, второй увидел, что ему надо открываться, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
«Трактор» — первый полуфиналист плей-офф КХЛ! Минску не помог неожиданный ход с вратарём
«Трактор» — первый полуфиналист плей-офф КХЛ! Минску не помог неожиданный ход с вратарём
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android