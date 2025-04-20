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Кудашов прокомментировал третью подряд победу «Динамо» над «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ

Кудашов прокомментировал третью подряд победу «Динамо» над «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

– Всего одно удаление сегодня получили: за счёт чего держите такую планку?
– Наверное, контролировали себя. Да и «Ак Барс» немного фолил. Все стараются играть жёстко, но понимают, что любое удаление чревато, поэтому стараются держать себя.

– Была ли тревога, что Пыленков не сможет продолжить матч?
– Тревоги не было, потому что у нас уже и Артём Кудашов зашёл в игру. И уже до этого он играл. Поэтому у нас была полная обойма для игры.

– Продолжается приятная тенденция, которая была ещё в первой серии со СКА: у Сергеева сегодня второй гол в плей-офф, у Михеева третий, у Швеца-Рогового первый. Насколько важно, что абсолютно каждый игрок команды может забить в столь важный момент?
– Конечно, это приятно. Вот если вы смотрите, кто играет против нас, и видите, что забивает только одно звено. Что вы будете делать?

– Закрывать его.
– Правильно. А если забивают и остальные звенья, то у вас уже головная боль. Конечно, меня это радует. Это намного лучше, нежели когда забивает одно звено.

– Не ждём от вас открытого ответа, но тем не менее чем вы руководствуетесь, когда выбираете заявку «7+13» или «8+12»?
– Если вы посмотрите на НХЛ, то там играют «6+12». Вот и всё. 6 защитников и 12 форвардов – достаточно и для защиты, и для атаки. Этого более чем достаточно. А так – мы просто смотрим. Никакой большой логики тут нет. Нам главное, чтобы было 6 и 12, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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