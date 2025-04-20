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«Концентрируемся на следующей игре». Комтуа отвечал одной фразой на вопросы журналистов

«Концентрируемся на следующей игре». Комтуа отвечал одной фразой на вопросы журналистов
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

— Счастливы победить, концентрируемся на следующей игре.

— Что позволило победить?
— Мы играем в хороший хоккей.

— Вы шлёте воздушные поцелуи фанатам соперника. Ждёте особый приём?
— Концентрируемся на следующей игре.

— Голкипер «Ак Барса» толкнул вашего игрока. Что об этом думаете?
— Концентрируемся на следующей игре.

— Вам не кажется, что вы делаете команде хуже своими действиями? У вас был об этом разговор с тренерским штабом?
— Мы фокусируется на следующей игре.

— Сегодня в России праздник, вас это коснулось?
— Съем шоколадку и концентрируемся на следующем матче.

— Игрок НБА (Аллен Айверсон. — Прим. «Чемпионата») так же отвечал на вопросы. Вы его пародируете?
— Без комментариев, — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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