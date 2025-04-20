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«Концентрируемся на следующей игре». Комтуа отвечал одной фразой на вопросы журналистов

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2).

— Счастливы победить, концентрируемся на следующей игре.

— Что позволило победить?

— Мы играем в хороший хоккей.

— Вы шлёте воздушные поцелуи фанатам соперника. Ждёте особый приём?

— Концентрируемся на следующей игре.

— Голкипер «Ак Барса» толкнул вашего игрока. Что об этом думаете?

— Концентрируемся на следующей игре.

— Вам не кажется, что вы делаете команде хуже своими действиями? У вас был об этом разговор с тренерским штабом?

— Мы фокусируется на следующей игре.

— Сегодня в России праздник, вас это коснулось?

— Съем шоколадку и концентрируемся на следующем матче.

— Игрок НБА (Аллен Айверсон. — Прим. «Чемпионата») так же отвечал на вопросы. Вы его пародируете?

— Без комментариев, — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.