«Концентрируемся на следующей игре». Комтуа отвечал одной фразой на вопросы журналистов

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2).
— Счастливы победить, концентрируемся на следующей игре.
— Что позволило победить?
— Мы играем в хороший хоккей.
— Вы шлёте воздушные поцелуи фанатам соперника. Ждёте особый приём?
— Концентрируемся на следующей игре.
— Голкипер «Ак Барса» толкнул вашего игрока. Что об этом думаете?
— Концентрируемся на следующей игре.
— Вам не кажется, что вы делаете команде хуже своими действиями? У вас был об этом разговор с тренерским штабом?
— Мы фокусируется на следующей игре.
— Сегодня в России праздник, вас это коснулось?
— Съем шоколадку и концентрируемся на следующем матче.
— Игрок НБА (Аллен Айверсон. — Прим. «Чемпионата») так же отвечал на вопросы. Вы его пародируете?
— Без комментариев, — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 апреля 2025
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