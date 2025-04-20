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Семёнов: понимали, что легко не будет, «Динамо» тоже выходило играть не спустя рукава

Семёнов: понимали, что легко не будет, «Динамо» тоже выходило играть не спустя рукава
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Бело-голубые вышли вперёд в серии — 3-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

«Сразу понимали, что легко не будет, это плей-офф, «Динамо» тоже выходило не просто так играть спустя рукава. Нужно взять на вооружение третий период, то, как мы сыграли, не опустили руки, продолжали играть. Не хватило гола, нужно сделать правильные выводы, выйдя на следующую игру и с желанием, страстью, с настроем выиграть каждое единоборство. Только тогда у нас будет шанс победить.

Удачу нужно заслужить и заслужить работой. Мы забили два гола в третьем периоде, этого было недостаточно в третьем периоде для того, чтобы сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Но мы выиграли третий период, и от этого стоит отталкиваться. У нас одна команда и одна «химия» на всех. Мы выходим, работаем, и через работу эту «химию» ищем. Стараемся приносить пользу команде, чтобы она побеждала – это самое главное», – передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоится в Казани 22 апреля. Если потребуется, седьмая игра пройдёт в Москве 24 апреля.

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