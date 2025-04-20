Терехов — о первом матче в плей-офф: подошёл в хорошей форме к игре, поддерживал тонус

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов прокомментировал свой дебют в матчах плей-офф КХЛ. Сегодня, 20 апреля, он провёл свой первый матч в Кубке Гагарина, сразу же забросив шайбу в пятой игре серии с московским «Динамо» (3:4).
«Будем выкладываться на все 100% в шестой игре, некуда отступать. Прикладывать все силы, чтобы пройти дальше. Всю игру надо было продолжать играть так, как в концовке. Где-то дали слабину, пропустили лишние голы, не смогли отыграться. Будем забивать первыми, раз так серия складывается. Разберём игру и будем исправляться.
Доминировали в концовке, нужно переносить этот настрой на следующий матч. Переживал за парней до этого с трибун, поддерживал тонус, у нас отличный тренер по развитию, в хорошей форме подошёл к игре. А так смотрел, переживал, пока не играл. Всех парней хорошо знаю, со всеми играл, так что всё в порядке, был готов к изменениям в звеньях. О причинах изменений в тройках мне не сказали», – передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 20 апреля 2025
-
23:30
-
23:14
-
23:13
-
23:10
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:55
-
22:55
-
22:50
-
22:47
-
22:42
-
22:42
-
22:30
-
22:18
-
22:10
-
21:36
-
21:25
-
20:37
-
20:26
-
20:05
-
19:26
-
19:06
-
18:49
-
18:37
-
18:17
-
18:07
-
17:58
-
17:50
-
17:35
-
17:20
-
17:04
-
16:55
-
16:53
-
16:14