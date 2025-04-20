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Терехов — о первом матче в плей-офф: подошёл в хорошей форме к игре, поддерживал тонус

Терехов — о первом матче в плей-офф: подошёл в хорошей форме к игре, поддерживал тонус
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Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов прокомментировал свой дебют в матчах плей-офф КХЛ. Сегодня, 20 апреля, он провёл свой первый матч в Кубке Гагарина, сразу же забросив шайбу в пятой игре серии с московским «Динамо» (3:4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

«Будем выкладываться на все 100% в шестой игре, некуда отступать. Прикладывать все силы, чтобы пройти дальше. Всю игру надо было продолжать играть так, как в концовке. Где-то дали слабину, пропустили лишние голы, не смогли отыграться. Будем забивать первыми, раз так серия складывается. Разберём игру и будем исправляться.

Доминировали в концовке, нужно переносить этот настрой на следующий матч. Переживал за парней до этого с трибун, поддерживал тонус, у нас отличный тренер по развитию, в хорошей форме подошёл к игре. А так смотрел, переживал, пока не играл. Всех парней хорошо знаю, со всеми играл, так что всё в порядке, был готов к изменениям в звеньях. О причинах изменений в тройках мне не сказали», – передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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