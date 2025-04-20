Терехов — о первом матче в плей-офф: подошёл в хорошей форме к игре, поддерживал тонус

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов прокомментировал свой дебют в матчах плей-офф КХЛ. Сегодня, 20 апреля, он провёл свой первый матч в Кубке Гагарина, сразу же забросив шайбу в пятой игре серии с московским «Динамо» (3:4).

«Будем выкладываться на все 100% в шестой игре, некуда отступать. Прикладывать все силы, чтобы пройти дальше. Всю игру надо было продолжать играть так, как в концовке. Где-то дали слабину, пропустили лишние голы, не смогли отыграться. Будем забивать первыми, раз так серия складывается. Разберём игру и будем исправляться.

Доминировали в концовке, нужно переносить этот настрой на следующий матч. Переживал за парней до этого с трибун, поддерживал тонус, у нас отличный тренер по развитию, в хорошей форме подошёл к игре. А так смотрел, переживал, пока не играл. Всех парней хорошо знаю, со всеми играл, так что всё в порядке, был готов к изменениям в звеньях. О причинах изменений в тройках мне не сказали», – передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.