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Алексей Кудашов ответил журналистам на вопрос о поведении Максима Комтуа в его интервью

Алексей Кудашов ответил журналистам на вопрос о поведении Максима Комтуа в его интервью
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2) провёл диалог с журналистом «Чемпионата» Рустамом Имамовым относительно поведения канадского форварда бело-голубых Макса Комтуа в ходе его пресс-подхода к журналистам. Комтуа отвечал журналистам одной фразой: «Концентрируемся на следующей игре».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

– Что вы думаете об интервью Максима Комтуа, который на каждый вопрос отвечал одной фразой «мы концентрируемся на следующей игре»: это ваша установка или что?
– Нет, я не давал ему установок. На самом деле, мы фокусируемся на следующей игре. Думаю, что после серии каждый из наших игроков даст вам развёрнутый ответ по всем интересующим вас вопросам.

– Вы не считаете это неуважением к нашей работе?
– Наоборот: мы с большим и огромным уважением относимся к вам. Вы же видите, что иногда проигрываешь и чувствуешь себя так, что выворачивает наизнанку, но мы понимаем, что это наша работа и мы должны общаться. У нас всегда пресс-конференции проходят открыто в плане общения, поэтому и игроки тоже стараются. Поэтому я с вами здесь не согласен. Они все, я в том числе и весь наш клуб уважают журналистов. Если вы следили за нами, то весь прошлый год у нас тут было очень много дискуссий и размышлений. Ведь правильно?

– Да (реплика от другого журналиста «Чемпионата» Сергея Емельянова).
– Поэтому мы стараемся быть максимально открытыми.

– Просто выглядело как издевательство.
– Не знаю, потому что не понимаю, о чём мы говорим. Никаких установок не было. У каждого бывает разное настроение и разное состояние после игры, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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