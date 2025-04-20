Алексей Кудашов ответил журналистам на вопрос о поведении Максима Комтуа в его интервью

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2) провёл диалог с журналистом «Чемпионата» Рустамом Имамовым относительно поведения канадского форварда бело-голубых Макса Комтуа в ходе его пресс-подхода к журналистам. Комтуа отвечал журналистам одной фразой: «Концентрируемся на следующей игре».

– Что вы думаете об интервью Максима Комтуа, который на каждый вопрос отвечал одной фразой «мы концентрируемся на следующей игре»: это ваша установка или что?

– Нет, я не давал ему установок. На самом деле, мы фокусируемся на следующей игре. Думаю, что после серии каждый из наших игроков даст вам развёрнутый ответ по всем интересующим вас вопросам.

– Вы не считаете это неуважением к нашей работе?

– Наоборот: мы с большим и огромным уважением относимся к вам. Вы же видите, что иногда проигрываешь и чувствуешь себя так, что выворачивает наизнанку, но мы понимаем, что это наша работа и мы должны общаться. У нас всегда пресс-конференции проходят открыто в плане общения, поэтому и игроки тоже стараются. Поэтому я с вами здесь не согласен. Они все, я в том числе и весь наш клуб уважают журналистов. Если вы следили за нами, то весь прошлый год у нас тут было очень много дискуссий и размышлений. Ведь правильно?

– Да (реплика от другого журналиста «Чемпионата» Сергея Емельянова).

– Поэтому мы стараемся быть максимально открытыми.

– Просто выглядело как издевательство.

– Не знаю, потому что не понимаю, о чём мы говорим. Никаких установок не было. У каждого бывает разное настроение и разное состояние после игры, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.