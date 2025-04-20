Защитник московского «Динамо» назвал, что нужно улучшить, несмотря на три победы подряд

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.
«Спасибо за поздравление с победой. Во-первых, поздравляю всех с праздником – с Пасхой. Хорошо, что выиграли. По игре – всё хорошо, но концовку мы смазали. Надо разбираться и улучшать.
Не считаю, что это Казань так поддавила в третьем периоде. Это мы неправильно сыграли. Надо было играть активно, а мы активно не пошли. Плюс один человек в зоне, мало пространства, и лёд не лучшего качества, поэтому играть надо активно», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Следующий матч серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоится в Казани 22 апреля. Если потребуется, седьмая игра пройдёт в Москве 24 апреля.
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