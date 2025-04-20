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Защитник московского «Динамо» назвал, что нужно улучшить, несмотря на три победы подряд

Защитник московского «Динамо» назвал, что нужно улучшить, несмотря на три победы подряд
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

«Спасибо за поздравление с победой. Во-первых, поздравляю всех с праздником – с Пасхой. Хорошо, что выиграли. По игре – всё хорошо, но концовку мы смазали. Надо разбираться и улучшать.

Не считаю, что это Казань так поддавила в третьем периоде. Это мы неправильно сыграли. Надо было играть активно, а мы активно не пошли. Плюс один человек в зоне, мало пространства, и лёд не лучшего качества, поэтому играть надо активно», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующий матч серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоится в Казани 22 апреля. Если потребуется, седьмая игра пройдёт в Москве 24 апреля.

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