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«Сегодня точно у нас». Сергеев — о том, у кого яйца крепче: у «Динамо» или у «Ак Барса»

«Сегодня точно у нас». Сергеев — о том, у кого яйца крепче: у «Динамо» или у «Ак Барса»
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев провёл аналогию серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2) с пасхальной традицией.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

– В России на Пасху есть такая традиция – биться яйцами. Если бы бились яйцами с «Ак Барсом», у кого были бы крепче?
– Яйца? Сегодня точно у нас.

– Сегодня ещё и в футбол «Динамо» переиграло Казань. У вас есть какое-то братство?
– Наших с победой. Вот так круто сложилось. Праздник, одна арена, и смогли обыграть и «Рубин», и «Ак Барс». Классный день для московского «Динамо», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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