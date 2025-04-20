«Сегодня точно у нас». Сергеев — о том, у кого яйца крепче: у «Динамо» или у «Ак Барса»

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев провёл аналогию серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с казанским «Ак Барсом» (4:3, 3-2) с пасхальной традицией.

– В России на Пасху есть такая традиция – биться яйцами. Если бы бились яйцами с «Ак Барсом», у кого были бы крепче?

– Яйца? Сегодня точно у нас.

– Сегодня ещё и в футбол «Динамо» переиграло Казань. У вас есть какое-то братство?

– Наших с победой. Вот так круто сложилось. Праздник, одна арена, и смогли обыграть и «Рубин», и «Ак Барс». Классный день для московского «Динамо», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.