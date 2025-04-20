Сергеев: думаю, что это мой самый памятный день рождения

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался об игре в день рождения. Сегодня, 20 апреля, «Динамо» выиграло у казанского «Ак Барса» в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина со счётом 4:3 (3-2 в серии). Сергееву исполнилось 32 года, он забил первый гол в матче.
– Поздравляем лично тебя с днём рождения, но сегодня праздник ещё и у легенды клуба Александра Мальцева. Вас это дополнительно мотивировало?
– Видел в телеграм-канале, что у него сегодня день рождения. Мы это не обсуждали, но думаю, что внутренне все понимали, что не хотелось испортить праздник легенде.
– Ты сам привык со своими бывшими командами играть в такую дату. Был ли ранее самый памятный матч в день рождения и доводилось ли раньше праздновать его забитым голом?
– Думаю, что сегодня мой самый памятный день рождения. Потому что раньше, накануне, 19-го числа, проигрывал в седьмой игре. Потом и в день рождения проигрывал – Казани в финале Кубка Гагарина. Если не ошибаюсь, это был 2018 год. Потом уже начал выигрывать, вот сегодня продолжилось, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 апреля 2025
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