Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергеев: думаю, что это мой самый памятный день рождения

Сергеев: думаю, что это мой самый памятный день рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался об игре в день рождения. Сегодня, 20 апреля, «Динамо» выиграло у казанского «Ак Барса» в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина со счётом 4:3 (3-2 в серии). Сергееву исполнилось 32 года, он забил первый гол в матче.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

– Поздравляем лично тебя с днём рождения, но сегодня праздник ещё и у легенды клуба Александра Мальцева. Вас это дополнительно мотивировало?
– Видел в телеграм-канале, что у него сегодня день рождения. Мы это не обсуждали, но думаю, что внутренне все понимали, что не хотелось испортить праздник легенде.

– Ты сам привык со своими бывшими командами играть в такую дату. Был ли ранее самый памятный матч в день рождения и доводилось ли раньше праздновать его забитым голом?
– Думаю, что сегодня мой самый памятный день рождения. Потому что раньше, накануне, 19-го числа, проигрывал в седьмой игре. Потом и в день рождения проигрывал – Казани в финале Кубка Гагарина. Если не ошибаюсь, это был 2018 год. Потом уже начал выигрывать, вот сегодня продолжилось, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Ак Барс» был в миллиметрах от великого камбэка! Драматичная развязка в игре с «Динамо»
«Ак Барс» был в миллиметрах от великого камбэка! Драматичная развязка в игре с «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android