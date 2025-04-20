Лидер «Динамо» объяснил, что изменилось после 0-2 на старте серии плей-офф с «Ак Барсом»

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказал мнение, как удалось переломить серию 1/4 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» после двух поражений. Сегодня, 20 апреля, «Динамо» выиграло со счётом 4:3 и вышло вперёд в серии — 3-2.

– Что изменилось в этой серии после двух домашних поражений на старте противостояния? Что вы стали делать лучше, чем соперник, кроме того, что стали забивать больше, чем пропускать?

– В принципе, честно говоря, думаю, что кардинально ничто не изменилось. Просто стали лучше выполнять детали и те вещи, которые нас просят. И мы сами понимаем, что их надо делать лучше.

– При 0-2 разозлились или успокоились?

– Не могу сказать, что мы разозлились или успокоились. Но было тревожно. Ничего хорошего в этом не было.

– При этом ты самый опытный защитник «Динамо» и один из самых опытных игроков команды. Со своими предыдущими командами – и самое главное с ЦСКА – ты проходил самые разные ситуации в плей-офф.

– Да.

– Тебе помогает тот опыт, что 0-2 – это не приговор, а 3-2 – это не победа в серии? Ты же знаешь это лучше других.

– Конечно. Но думаю, что у нас в принципе все ребята взрослые. Они тоже понимают, что последний шаг он трудный самый, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.