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Лидер «Динамо» объяснил, что изменилось после 0-2 на старте серии плей-офф с «Ак Барсом»

Лидер «Динамо» объяснил, что изменилось после 0-2 на старте серии плей-офф с «Ак Барсом»
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказал мнение, как удалось переломить серию 1/4 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» после двух поражений. Сегодня, 20 апреля, «Динамо» выиграло со счётом 4:3 и вышло вперёд в серии — 3-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сергеев (Ильенко) – 02:06 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Яшкин) – 03:11 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 15:17 (5x4)     3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев) – 27:24 (5x5)     4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 36:01 (5x5)     4:2 Яшкин (Миллер, Галимов) – 48:00 (5x4)     4:3 Петан (Яшкин, О'Делл) – 59:39 (6x5)    

– Что изменилось в этой серии после двух домашних поражений на старте противостояния? Что вы стали делать лучше, чем соперник, кроме того, что стали забивать больше, чем пропускать?
– В принципе, честно говоря, думаю, что кардинально ничто не изменилось. Просто стали лучше выполнять детали и те вещи, которые нас просят. И мы сами понимаем, что их надо делать лучше.

– При 0-2 разозлились или успокоились?
– Не могу сказать, что мы разозлились или успокоились. Но было тревожно. Ничего хорошего в этом не было.

– При этом ты самый опытный защитник «Динамо» и один из самых опытных игроков команды. Со своими предыдущими командами – и самое главное с ЦСКА – ты проходил самые разные ситуации в плей-офф.
– Да.

– Тебе помогает тот опыт, что 0-2 – это не приговор, а 3-2 – это не победа в серии? Ты же знаешь это лучше других.
– Конечно. Но думаю, что у нас в принципе все ребята взрослые. Они тоже понимают, что последний шаг он трудный самый, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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