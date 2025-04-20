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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 20 апреля 2025 года

Сегодня, 20 апреля, прошла одна встреча 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3-2;

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Норильск» — 4-0;

«Химик» (Воскресенск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 4-1;

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 4-0.

Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России ведётся до четырёх побед. Осталось определить обладателя последней путёвки в полуфинал Кубка Чемпиона России.