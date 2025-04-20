Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 20 апреля 2025 года
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Сегодня, 20 апреля, прошла одна встреча 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
2 : 1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 Соловьёв (Лукин) – 39:43 (5x5) 2:0 Фролов – 57:51 (en) 2:1 Осипов – 59:59 (4x3)
Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3-2;
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Норильск» — 4-0;
«Химик» (Воскресенск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 4-1;
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 4-0.
Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России ведётся до четырёх побед. Осталось определить обладателя последней путёвки в полуфинал Кубка Чемпиона России.
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