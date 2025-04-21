Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 20 апреля 2025 года

В воскресенье, 20 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. Кубок Гагарина — 2025. 1/4 финала, 20 апреля:

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (счёт в серии — 4-1);

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 (счёт в серии — 3-2).

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3-2;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2-3;

«Трактор» — «Динамо» (Минск) — 4-1;

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» — 3-2.