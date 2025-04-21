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«Колорадо» объявил о подписании контракта с Захаром Бардаковым

«Колорадо» объявил о подписании контракта с Захаром Бардаковым
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«Колорадо Эвеланш» на официальном сайте сообщил, что клуб подписал однолетний контракт новичка с нападающим Захаром Бардаковым на сезон-2025/2026.

«В сезоне-2024/2025 за санкт-петербургский СКА 24-летний Бардаков набрал 35 очков (17+18) в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ, которые стали самыми результативными в его карьере.

Первоначально задрафтованный «Нью-Джерси Дэвилз» в седьмом раунде 2021 года (203-е место в общем зачёте), Бардаков был приобретён клубом в результате обмена 1 марта 2024 года», — написано в сообщении «Колорадо Эвеланш».

Ранее Захар Бардаков в социальной сети попрощался с санкт-петербургским СКА, в котором он провёл четыре года.

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