«Каролина» уверенно обыграла «Нью-Джерси» в первом матче серии плей-офф НХЛ

Завершился матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Счёт в серии — 1-0.

В составе «Каролины» отличились Джейлен Чатфилд, Логан Стэнковен (дважды) и Андрей Свечников (в пустые ворота). За «Нью-Джерси» голом отметился Нико Хишир. Хозяева перебросали соперника со счётом 45:24.

Следующая встреча серии состоится в ночь на среду, 23 апреля. Начало встречи — в 1:00 по московскому времени.