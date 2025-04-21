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Каролина Харрикейнз — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 20 апреля 2025, счет 4:1, плей-офф НХЛ

«Каролина» уверенно обыграла «Нью-Джерси» в первом матче серии плей-офф НХЛ
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Завершился матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Счёт в серии — 1-0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Чатфилд (Робинсон, Рослович) – 02:24     2:0 Стэнковен (Мартинук, Славин) – 26:37     3:0 Стэнковен (Холл, Котканиеми) – 33:08 (pp)     3:1 Хишир (Братт, Песке) – 38:51     4:1 Свечников (Холл) – 57:32    

В составе «Каролины» отличились Джейлен Чатфилд, Логан Стэнковен (дважды) и Андрей Свечников (в пустые ворота). За «Нью-Джерси» голом отметился Нико Хишир. Хозяева перебросали соперника со счётом 45:24.

Следующая встреча серии состоится в ночь на среду, 23 апреля. Начало встречи — в 1:00 по московскому времени.

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