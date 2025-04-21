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Уил вталкивал на борт Барабанова, Комтуа сцепился с Яруллиным. Фото победы «Динамо»

20 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Хозяева одержали победу со счётом 4:3. Таким образом, бело-голубые впервые вышли вперёд в серии — 3-2.

В составе бело-голубых заброшенными шайбами отметились Артём Сергеев, Никита Гусев, Артём Швец-Роговой и Артём Михеев. Три шайбы казанцев на счету Семёна Терехова, Дмитрия Яшкина (в большинстве) и Ника Петана.

Следующий матч серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоится в Казани 22 апреля. Если потребуется, седьмая игра пройдёт в Москве 24 апреля.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.