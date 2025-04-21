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Тренер «Вашингтона» оценил роль Ивана Демидова в игре «Монреаля» перед матчем плей-офф

Тренер «Вашингтона» оценил роль Ивана Демидова в игре «Монреаля» перед матчем плей-офф
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отметился российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова перед первый матчем плей-офф НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если говорить о составе их команды, он действительно очень глубокий. Особенно их группа нападающих — теперь, с добавлением Ивана Демидова, она приобрела новый облик. Если их главный тренер будет использовать Демидова вместе с Лайне и Ньюхуком в атакующем звене, которое будет часто начинать смены в чужой зоне или выходить «на ходу», это создаст серьёзную угрозу.

А ещё у него есть, аналогично нашей тройке с Даудом, звено Дворака с Галлахером и Андерсоном. Это звено способно менять темп игры, играть физически, стабильно и надёжно», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Первый матч серии между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 22 апреля.

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